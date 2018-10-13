Вопрос горно-пехотной бригады в Берегово и Мукачево не должен быть предметом провокаций - Климкин

Глава МИД подчеркнул, что каждая страна может размещать военную инфраструктуру на своей территории так, как захочет.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что вопрос расположения горно-пехотной бригады в Берегово и Мукачево в Закарпатской области не должен быть предметом для провокаций со стороны венгерских средств массовой информации.

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Об этом глава МИД сказал на пресс-конференции в Ужгороде, которая транслировалась в социальной сети Facebook Ужгородским пресс-клубом, после встречи с представителями венгерского меньшинства Закарпатья.

Глава МИД отметил, что "не может не вспомнить вопрос дислокации воинских частей" на Закарпатье.

"Посмотрите, у каждой страны есть право делать военную инфраструктуру как она хочет. Мы это делаем открыто, абсолютно прозрачно", - заявил Климкин.

"Если пользоваться венгерской логикой, вообще, Яворивский полигон, который находится в 7 км от польской территории, грозит Польше. Ну кому в Варшаве когда придет в голову, что он угрожает Польше?", - добавил Климкин.

"Но слушайте, я сказал нашим венгерским коллегам во время прошлой встречи - они несколько недель назад образовали батальон территориальной обороны в Ньиредьхаза. Так и я скажу, что этот батальон грозит Украине", - заявил Кимкин.

"Поэтому, то, что делается прозрачно, то, что делается в соответствии с тем, что у нас свое военное планирование, это вообще не должно служить предметом многочисленных провокаций, медийных провокаций, которые ходят по венгерским СМИ, и затем тиражируются", - заявил Климкин.

Как сообщал УНИАН, 19 марта министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высказался против размещения в Берегово на Закарпатье батальона украинских военных численностью до тысячи солдат.

В рамках участия в Совете Европейского Союза на уровне министров иностранных дел он сообщил, что на встрече европейских министров выразил обеспокоенность относительно намерения Украины «передислоцировать батальон от около 800 до тысячи солдат с востока в город Берегово», в котором проживает наибольшее количество венгров.

По словам Сийярто, «даже еще большее беспокойство вызывает причина этого мероприятия, которую венгерской стороне разъяснило Министерство обороны Украины как необходимость ввиду угрозы территориальной целостности Украины».

«Это означает, что Киев рассматривает венгерское национальное меньшинство как фактор угрозы, что возмущает, и является тем, что Венгрия отвергает самым решительным образом», - подчеркнул Сийярто.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на заявление Венгрии относительно украинского батальона в Берегово, заявив, что базирование военных на своей территории является суверенным делом Украины.