Депутат Мосийчук попал в ДТП на Ровенщине

Об этом сам нардеп сообщил на своей странице в Facebook.

"Считаю нужным сообщить, что 10.01.2015 года автомобиль, на котором я передвигался по трассе Киев-Чоп, попал в аварию. Некоторые СМИ, особенно российские и террористические, решили сделать из этой новости политику", – написал он.

"Официально заявляю: никакого сотрясения мозга у меня не было, я и водитель находимся в абсолютно нормальном состоянии. Нахожусь дома, работаю над документами", – подчеркнул Мосийчук.

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Депутат также отметил, что через два часа на трассе, где он попал в аварию, в том самом месте произошло еще одно ДТП, в результате которого погибли два человека, а ребенок попал в реанимацию.

"Требую от ГАИ Ровенской области немедленно провести расследование и найти виновного в том, что часть трассы находилась в ненадлежащем состоянии, что повлекло на этом отрезке 8 ДТП, в том числе со смертельным исходом", – подытожил он.