В Харькове диверсанты обстреляли из гранатомета хранилище с газом

Правоохранители предварительно называют это преступление диверсией, говорится в сюжете ТСН.

Выбитые стекла и полуметровую дыру в стене технического здания охранники заметили только утром. Сейчас на территорию предприятия никого не пускают.

В фирме считают, что нападавшие, вероятно, целились в цистерны, в которых хранится сжиженное топливо. Но снаряд попал в техническую постройку и не разорвался. Взрывотехническая служба вывезла и обезвредила снаряд.

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Если бы диверсанты были более меткими, цистерны с газом могли сдетонировать. И последствия были бы непредсказуемыми.

"Уголовное производство только начато. Конечно, все версии будут проверяться, есть ли там какие-то бизнес-интересы, или, возможно, это опять попытка запугать жителей Харькова. Все эти версии будут проверяться следственным путем", - пообещала пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик.