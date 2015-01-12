Порошенко проведет ряд двухсторонних встреч в Давосе - АП

23:23, 12 января 2015
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко проведет в ходе Всемирного экономического форума в Давосе ряд двухсторонних встреч, посвященных финансовым и оборонным вопросам.

REUTERS

Об этом заявил заместитель главы Администрации Президента Валерий Чалый в интервью "5 каналу", сообщает LB.ua.

"У Президента планируется достаточно плотный график, как в выступлении на самом форуме, так и в двусторонних встречах, которые будут посвящены вопросам финансовым и вопросам безопасности и обороны... Уже сейчас могу подтвердить 10 двухсторонних встреч, и это будет очень серьезный график", - рассказал Чалый.

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Отметим, форум пройдет с 21-24 января 2015 г.

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