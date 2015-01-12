Германия о заявлении Яценюка про вторжение СССР: Это выражение свободы, которая для нас важна

Как сообщает «Немецкая волна», об этом Шефер сказал на пресс-конференции в Берлине, разъясняя как представитель внешнеполитического ведомства Германии официальную позицию Берлина по поводу слов премьер-министра Арсения Яценюка о "вторжении СССР в Украине и Германию" в эфире немецкого телеканала ARD.

По его словам, "это выражение свободы, которая для нас очень важна". "Поэтому вопрос об интерпретации высказываний следует направлять не правительству Германии, а автору этих заявлений", - сказал Шефер.

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При этом представитель немецкого МИД напомнил, что "нацистская Германия во время Второй мировой войны вела страшную захватническую войну против Советского Союза", которая стала причиной невыразимых страданий бесчисленного количества русских, украинцев и других граждан СССР". "Позиция Германии относительно этого периода ее истории предельно ясна, а позиция правительства ФРГ остается абсолютно неизменной", - подчеркнул Шефер.