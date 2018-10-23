В России истерически отреагировали на идею переименовать Крым

На инициативу об изменении названия Крыма россияне резко отреагировали.

В России вызвало истерику предложение председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова переименовать Крым.

К примеру, глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонид Калашников обозвал такую идею "несусветной глупостью". А варианты названия - "наигранными", пишут росСМИ.

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"Депутат" Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек заявил, что инициатива обусловлена жаждой ложной популярности Чубарова.

"Чубарову хочется стать автономным царьком, вот и льется из него предложение о переименовании Крыма", — сказал Бальбек "Известиям".

"Депутат" Госсовета Крыма Владислав Ганжара заявил, что оккупантам все равно, как Крым будет называть Украина.

Ранее председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Верховной Рады Украины Рефат Чубаров сообщил о возможном изменении названия административно-территориальной единицы Автономная республика Крым в составе Украины после создания на полуострове крымскотатарской национальной автономии.