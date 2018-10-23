цей матеріал доступний українською

В России истерически отреагировали на идею переименовать Крым

10:06, 23 октября 2018
Политика
3152 0
Иллюстрация REUTERS

К примеру, глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонид Калашников обозвал такую идею "несусветной глупостью". А варианты названия - "наигранными", пишут росСМИ.

Читайте такжеУкраина и еще три страны продлили санкции против России

"Депутат" Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек заявил, что инициатива обусловлена жаждой ложной популярности Чубарова.

"Чубарову хочется стать автономным царьком, вот и льется из него предложение о переименовании Крыма", — сказал Бальбек "Известиям". 

"Депутат" Госсовета Крыма Владислав Ганжара заявил, что оккупантам все равно, как Крым будет называть Украина.

Ранее председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Верховной Рады Украины Рефат Чубаров сообщил о возможном изменении названия административно-территориальной единицы Автономная республика Крым в составе Украины после создания на полуострове крымскотатарской национальной автономии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Крым#Чубаров#название