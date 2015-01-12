ООН: Число жертв конфликта на Донбассе превысило 4800 человек

Об этом сообщается в опубликованном в воскресенье отчете Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

Читайте такжеВ центре Донецка кавказские боевики требовали выдать им "ополченца" для казни (видео)

"С середины апреля по 6 января 2015 года на востоке Украины были убиты по меньшей мере 4808 человек (включая 298 на борту разбившегося малайзийского Boeing) и 10468 получили ранения", - говорится в докладе, пишет ТАСС.

В ООН отмечают, что число вынужденных переселенцев превысило 1 млн человек: 634 тыс. стали внутренне перемещенными лицами и еще 594 тыс бежали в соседние страны, главным образом, в Россию. В докладе УКГВ также отмечается, что в зоне боевых действий продолжают оставаться около 5,2 млн человек, при этом 1,4 млн "находятся в крайне уязвимом положении и нуждаются в гуманитарной помощи".