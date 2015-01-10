За ночь боевики 14 раз обстреляли позиции украинских военных - штаб

Боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных на Донбассе, в том числе из тяжелого вооружения.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook пресс-центр АТО.

Отмечается, что за ночь боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня.

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"Террористы обстреляли из гранатомета новый терминал донецкого аэропорта, а из вооружения танка - населенный пункт Пески вблизи него. Из зенитной установки была обстреляна Марьинка, а из стрелкового оружия - блок-пост на перекрестке дорог неподалеку от Горского. Под минометные обстрелы попали окраины Майорска и Ленинского и дважды - населенного пункта Кряковка. Из артиллерийских систем боевики вели огонь по населенным пунктам Опытное, Орлово-Ивановка, Пески, Березовое, окрестностям Сокольников и Счастья", - сообщают военные.

В штабе АТО отмечают, что украинские военные на провокации не поддаются и открывают ответный огонь только в случае непосредственной угрозы их жизни.