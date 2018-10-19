Матиос назвал четыре версии причин падения военного самолета Су-27 в Винницкой области

По его словам, в июле самолет прошел капитальный ремонт и полную модернизацию.

Следствие рассматривает четыре версии причин падения военного самолета Су-27 в Винницкой области, среди них - человеческий фактор при выполнении полета, техническая неисправность самолета, заправка самолета некачественным топливом или погодные условия.

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Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

«Сейчас отрабатываются четыре основные версии: человеческий фактор при выполнении полета, техническая неисправность самолета, возможная заправка самолета некачественным топливом или погодные условия, которые привели к катастрофе», - заявил он.

По словам главного военного прокурора, в июле самолет прошел капитальный ремонт с полной модернизацией.

Матиос отметил, что с момента этого ремонта он налетал 20 часов, а его ресурс по всем государственным техническим экспертизам был продлен на 12 лет.

«Мы допросили многих свидетелей», - добавил он, отметив, что был сделан осмотр места происшествия.

«Мы собрали останки тел, они были разбросаны почти до километра. Самолет, его носовая часть вошла почти штопором под наклоном в землю более 1,5 метра», - отметил он.

По словам Матиоса, сейчас на одном из заводов Минобороны происходит восстановление «черного ящика» и снятие с него имеющейся информации.

Как сообщал УНИАН, 16 октября около 17.00 в районе села Уланов Винницкой области между населенными пунктами Бердичев и Хмельник в ходе выполнения учебно-боевого полета упал военный самолет Су-27. Оба летчика - начальник авиации воздушного командования «Восток» Воздушных Сил ВСУ, и офицер Национальной гвардии США - погибли.

Военная прокуратура Винницкого гарнизона расследует уголовное правонарушение, предусмотренное ст. 416 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил полетов или подготовки к ним".