Большинство мобильников ввезены в Украину нелегально?

Председатель Государственной таможенной службы Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ утверждает, что большая часть мобильных телефонов ввозятся в Украину нелегально.

Об этом он заявил в интервью еженедельнику «Зеркало недели» № 10 (689) 15-21 марта 2008 г.

По словам В.ХОРОШКОВСКОГО, по таможенным декларациям в Украину ввезено мобильных телефонов чуть больше, чем на 30 млн., а рынок отчитался о том, что было продано мобильных телефонов на сумму свыше 500 млн. долл.

Он отметил, что большой проблемой при таможенном контроле являются малые размеры и высокая удельная стоимость мобильных телефонов.

«Мобильники — это отдельная беда. Они маленькие. Одна пропущенная фура может стоить 2-3 млн. долл., если это эксклюзивные вещи», – сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ.

При этом он подчеркнул, что нелегальный ввоз в страну происходит и на уровне сравнительно мелких партий. «Люди тащат сумками, объемы приличные. Две-три спортивные сумки айподов могут потянуть на несколько сот тысяч долларов», — подчеркнул В.ХОРОШКОВСКИЙ.

При этом глава Гостаможни высказался за необходимость разработки целостной системы борьбы с нелегальным ввозом мобильных телефонов. «Искренне говорю, дырок и схем — миллион. Если не создать многокольцевую систему, то бороться с этим будет очень сложно. Полагаться на один лишь человеческий фактор не приходится», - сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ.