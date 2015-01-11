Немецкий канал опубликовал полную версию искаженного российскими политиками и СМИ интервью Яценюка

Ее длительность составляет более 14 минут, в то время как сокращенная версия, вышедшая в эфир 7 января, длилась несколько более 6 минут и вызвала волну критики с российской стороны, сообщает российская служба DW.

В опубликованной теперь записи четко слышны слова украинского премьер-министра, которые в выпущенном в эфир варианте были заглушены немецким переводом: "Российская военная агрессия против Украины - это посягательство на мировой порядок, и это посягательство на европейскую безопасность. Мы все хорошо с вами помним советскую invasion как в Украину, так и в том числе - в Германию. Этого нужно избежать. И никому не позволено переписывать результаты Второй мировой войны, что пытается сделать президент России, господин Путин".

При этом в немецком переводе вместо английского слова "invasion" было использовано "Anmarsch", которое можно перевести как "ввод (войск)", "продвижение" или "приближение".

Читайте такжеМосква раздувает историю вокруг "экстремистского" заявления Яценюка о вторжении СССР в ГерманиюРанее пресс-служба премьера Украины опровергла интерпретацию этого пассажа некоторыми российскими политиками. "Арсений Яценюк имел в виду разделение Германии Советским Союзом после Второй мировой войны", - сказала его пресс-секретарь Ольга Лаппо.

В России посчитали, что украинский премьер говорит в интервью о "вторжении СССР в Германию и в Украину". В частности, с критикой в адрес Яценюка выступили глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков и глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев. МИД РФ направило в ФРГ ноту с просьбой выразить официальную позицию Берлина по поводу слов украинского премьера.

Справка. Английское "invasion" обладает более широким значением, чем приписанное ему в России "военное вторжение", и может быть переведен как "нарушение" или "вмешательство".