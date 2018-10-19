Адвокаты Януковича срочно вылетели в Москву

Адвокаты Януковича снова поехали в Москву «для согласования правовой позиции с клиентом».

Сегодняшнее заседание Оболонского райсуда Киева, который рассматривает дело о совершении государственной измены экс-президентом Виктором Януковичем, не состоится.

Как передает корреспондент УНИАН, заседание перенесено на 22 октября в связи с неявкой адвокатов Януковича.

В начале заседания председательствующий по делу судья Владислав Девятко сообщил, что адвокаты Януковича Александр Горошинский и Александр Байдык прислали в суд письмо, в котором сообщили, что их вызвал Янукович в Москву для согласования правовой позиции.

"Их срочно вызвал клиент для согласования правовой позиции в Москву", - передает слова Девятко LB.ua.

В свою очередь, прокурор Руслан Кравченко заявил, что такие действия адвокатов - это неуважение к суду, поскольку адвокаты заранее не предупредили суд, что сегодня будут отсутствовать, и добавил, что суд должен обратиться в квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатов в связи с такими действиями защитников Януковича.

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После этого судья Девятко объявил перерыв в заседании до 9 часов утра 22 октября.

Напомним, что сегодня адвокат Горошинский должен был завершить свою речь в рамках судебных прений.

Как сообщал УНИАН, адвокат Януковича Байдык начал зачитывать речь в рамках судебных прений 13 сентября.

5 октября речь в рамках судебных прений начал зачитывать Горошинский.

Речи построены таким образом, что адвокаты цитируют показания многих свидетелей, которые выступили в этом деле, и дают каждому показанию свою оценку.

На 23 октября в суде запланировано выступление Януковича с последним словом.

Справка УНИАН. Янукович обвиняется в государственной измене, пособничестве представителям власти России, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

16 августа 2018 года во время прений в Оболонском райсуде Киева прокуроры попросили назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы.