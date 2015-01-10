Яценюк: Украина рассчитывает на помощь ЕС в вопросе выполнения РФ минских договоренностей

Об этом премьер-министр Арсений Яценюк сказал во время встречи с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, который находится в Киеве с визитом в качестве представителя латвийского председательства в Совете Евросоюза.

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Арсений Яценюк обозначил приоритетные для Украины темы для взаимодействия с ЕС в ближайшей перспективе: макрофинансовая помощь, выполнение Соглашения об ассоциации, прогресс в достижении безвизового режима.

Премьер также отметил важность решительных совместных действий ЕС для преодоления последствий российской агрессии в Украине. Премьер-министр подчеркнул, что выполнение Россией всех пунктов минских договоренностей остается единственным инструментом для деэскалации конфликта, который угрожает безопасности всей Европы, ведь на территориях, временно неподконтрольных правительству Украины, находятся подготовленные и хорошо вооруженные террористы, в том числе из Чечни, которые являются источником опасности и для других европейских стран.

Следовательно, отметил Арсений Яценюк, Украина и Евросоюз должны приложить совместные усилия для того, чтобы Россия выполнила минские договоренности: прежде всего, должен восстановиться контроль за украинско-российской границей, российские войска должны покинуть украинскую территорию и должны прекратиться поставки вооружения управляемым Россией террористам.