В МИД объяснили, что имел в виду Яценюк, говоря о вторжении СССР в Германию

Об этом говорится в комментарии спикера МИД Евгения Перебийноса на странице ведомства в Фейсбук.

"С удивлением узнали о намерении МИД России получить реакцию на интервью премьер-министра Украины Арсения Яценюка в МИД Германии.

В таком случае Россия должна поинтересоваться мнением и многих других европейских стран, в которые СССР после Второй мировой войны экспортировал тоталитарный режим и где жестоко подавлял любые попытки демократических перемен, как это было в Будапеште, Праге, Варшаве и многих других столицах так называемого "соцлагеря", - заявил Перебийнис.

Он также заявил, что Россия, прибегая к "неадекватным пропагандистским интерпретациям высказываний руководителя украинского правительства", подтверждает то, "что факт физической и идеологической оккупации Советским Союзом стран Центральной и Восточной Европы, в том числе Восточной Германии, для современной России является таким же нормальным явлением, как и нынешняя оккупация Крыма и Донбасса".

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"Именно это и ничто другое имел в виду Арсений Яценюк, общаясь с немецкими журналистами. И никто, кроме российских журналистов и дипломатов, не стал искать в его словах другие подтексты, которых в них не было и не могло быть", - заявил Перебийнис.

Как ранее сообщал УНИАН, в пресс-службе украинского премьер-министра Арсения Яценюка объяснили смысл высказывания о "советском вторжении в Германию" во время Второй мировой войны.

"Арсений Яценюк имел в виду разделение Германии Советским Союзом после Второй мировой войны. Даже Берлин был разделен стеной, чтобы исключить перемещение немцев с его восточной части в западную", - рассказала его пресс-секретарь.