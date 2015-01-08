Die Welt: Путин переносит свою войну с Украиной в Берлин

Об этом пишет Ульрих Клаус в статье под названием «Путин переносит свою войну с Украиной в Берлин», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt.

Дело гораздо более серьезное, чем многие думают. Кибер-атака пророссийской группы хакеров на инфраструктуру парламента и правительственных учреждений в Берлине – это продолжение скрытой войны, которая как очевидно согласованная акция сопровождает российскую агрессию в Украине уже в течение нескольких месяцев.

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Насчет этой атаки не нужно строить никаких иллюзий. Определение «хакер» для группы «КиберБеркут», которая несет ответственность за атаку, возможно, звучит довольно безобидно.

Но за этим стоят комбатанты Кремля, которые активно участвовали в военных действиях в процессе оккупации Россией Крыма, и, среди прочего, уже совершали атаки на штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, а также на Министерство обороны Украины. Что дальше? Немецкая электростанция? Больница?

Характер и масштабы атак указывают на высокопрофессиональное ведение войны с привлечением российских командных структур. К тому же, как подтверждают немецкие спецслужбы, в последние месяцы ощутимо увеличилось количество пропагандистских прокремлевских кампаний в социальных сетях. Также форумы почти всех немецких газет и телеканалов постоянно засыпают комментариями с враждебной пропагандой против США и НАТО. В шутку, стоящих за этим активистов называют «троллями».

Кибервойна является одной из разновидностей войны нашего времени. Россия Путина ведет ее и на немецкой территории. Можно и дальше вести философские дебаты о «сторонниках Путина», в салонах и пабах. Но наши политики в сфере безопасности должны, наконец, осознать, что нападение на внутреннюю инфраструктуру положило конец таким дебатам и стало вопросом национальной обороны.

Кто ждет, пока Путин официально объявит свои захваты территорий и кибер-атаки на другие государства, как войну, к сожалению, только после окончания [этой войны] поймет, что проиграл ее.