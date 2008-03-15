В ближайшее время таможня будет собирать по 500 миллионов в день

В ближайшее время украинские таможенники планируют выйти на показатель таможенных сборов в сумме 500 млн. грн. в день.

Об этом в интервью изданию «Зеркало недели» № 10 (689) от 15-21 марта 2008 г. заявил председатель Государственной таможенной службы Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ.

“На данном этапе для таможенной службы Украины будет правильно собирать 100 млн. дол. в день, это приблизительно 500 млн. грн.”, - сказал он.

По словам В.ХОРОШКОВСКОГО, сегодня таможня собирает в среднем 350 млн. грн., поэтому ставит перед собой задачу выйти на цифру 500 млн. грн. в ближайшие месяцы. “До осени, думаю, таможня сможет собирать для бюджета по 10 млрд. грн. в месяц”, — сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ.

По его словам, сегодня есть ряд базовых показателей, которые свидетельствуют, что в таможне произошло качественное изменение платежей, а не количественное. “И это качество определяется в первую очередь размером процентов, выплаченных с каждой гривни поступающего товара. Если раньше платили 16 копеек, то в сейчас — 27 копеек”, - добавил он.