Троих убийц Гонгадзе осудили на 12 - 13 лет (дополненная)

Апелляционный суд Киева признал трех бывших сотрудников Министерства внутренних дел Украины виновными в совершении убийства журналиста Георгия Гонгадзе и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 13 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление суда сегодня объявила коллегия судей Палаты по уголовным делам Апелляционного суда г. Киева во главе с председательствующей на судебном заседании судьей Ириной ГРИГОРЬЕВОЙ.

Обвиняемому Николаю ПРОТАСОВУ суд назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы, Александру ПОПОВИЧУ и Валерию КОСТЕНКО – по 12 лет лишения свободы.

Как отмечается в судебном приговоре, это постановление может быть обжаловано в кассационном порядке в Верховном Суде Украины на протяжении месяца.

Учитывая степень вины подсудимых и тяжесть совершенного преступления, суд также лишил их специальных званий, в частности, Н.ПРОТАСОВА и В.КОСТЕНКО – полковника милиции, А.ПОПОВИЧА - майора милиции. Кроме того, все трое лишены права занимать государственные должности.

Вместе с тем, отдельным постановлением суд обязал министра внутренних дел Украины рассмотреть вопрос о лишении всех троих осужденных наград и отличий МВД.

По решению суда, исчисление срока отбывания наказания для Н.ПРОТАСОВА и В.КОСТЕНКО будет начато с февраля 2005 года, а для А.ПОПОВИЧА, который был взят под стражу в зале суда, поскольку он находился на подписке о невыезде – со дня объявления приговора.

Коллегия судей объявляла приговор почти пять часов.

Как сказано в приговоре, все подсудимые признали свою вину частично, в частности, Н.ПРОТАСОВ отрицал, что убийство было совершено по предварительному сговору. Он, А.ПОПОВИЧ и В.КОСТЕНКО утверждали, что действовали по указанию своего руководителя, то есть на то время начальника Департамента внешнего наблюдения МВД Украины Алексея ПУКАЧА, и считали, что Г.Гонгадзе после задержания будет доставлен в органы внутренних дел.

В свою очередь, А.ПОПОВИЧ и В.КОСТЕНКО заявили, что не имели намерения убивать Г.Гонгадзе, а пытались запугать его. По словам подсудимых, о том, что они похитили именно журналиста, узнали позже из средств массовой информации.

Суд пришел к заключению, что собранные доказательства и показания самих подсудимых свидетельствуют, что преступление совершено с явным превышением служебных полномочий, по мотивации личной заинтересованности, поскольку позже все трое получили внеочередные звания и должности.

«Доводы подсудимых о неосознанности своих действий и отсутствии умысла в действиях являются безосновательными», - отмечается в постановлении суда.

Вместе с тем, суд считает, что подсудимые действовали согласованно, преднамеренно и по предварительному сговору, а потому, отмечается в решении суда, их вина полностью доказана.

Справка УНИАН. Г.Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года. В его убийстве обвиняют трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и криминальной разведки МВД Украины – В.КОСТЕНКО, Н.ПРОТАСОВА и А.ПОПОВИЧА. Еще один обвиняемый – бывший руководитель этого же Департамента МВД Алексей ПУКАЧ – находится в розыске.

Рассмотрение по существу уголовного дела об убийстве журналиста Апелляционный суд Киева начал 9 января 2006 года.