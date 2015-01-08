Полторак объяснил, почему боевики обыскивали "киборгов" во время ротации

Об этом он заявил на пресс-конференции в четверг, отвечая на вопрос о том, что боевики и российские военные обыскивают украинских воинов, отбирая у них "излишки" оружия, сообщает Украинская правда.

"Мы можем завезти и вооружение, и провести ротацию в донецком аэропорту, но возникает угроза жизни личного состава. Поэтому контактная группа, которая там работает, договорилась о том, чтобы беспрепятственно личный состав, который заезжает на территорию аэропорта, пропускался, в том числе, и через блокпост так называемой "ДНР", - сказал он.

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По словам Полторака, последняя ротация произошла полтора суток назад и проходила "без проблем и без тех недоразумений, которые демонстрировались по телевидению" под наблюдением ОБСЕ.

"Кое-кто критикует так называемое перемирие, но количество жертв в десятки раз уменьшилось после его объявления. Нам нужно это перемирие для того, чтобы подготовиться к непредвиденным действиям как со стороны Российской Федерации, так и со стороны "ДНР" и "ЛНР", - заявил он.

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Как известно, на днях в сети появились видео - и фотоматериалы того, как российские военные с соответствующими опознавательными знаками на форме, а также боевики в форме "Военной полиции ДНР" обыскивают украинских военных во время пересечения блокпоста в рамках ротации в донецком аэропорту.