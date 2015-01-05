За время перемирия Украина восстановила боеспособность армии - Порошенко
Президент подчеркнул, что за время перемирия была полностью восстановлена боеспособность части подразделений.
За время перемирия в Украине было усовершенствовано оснащение украинской армии.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил сегодня журналистам на военном аэродроме в Озерном под Житомиром.
«Как мы использовали время для перемирия? Пока не идут активные боевые действия, у нас полностью восстановлена боеспособность части подразделений. Потому что по состоянию на 5 сентября (2014 года - УНИАН) у нас оставалось 20% техники от боекомплекта, сегодня – есть 100%, есть чем себя защищать», - сказал президент.
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Ранее, на церемонии передачи техники, Порошенко, обращаясь к военнослужащим, поблагодарил работников Житомирского и ряда других бронетанковых заводов, которые быстро и оперативно осуществляют наладку боевого оснащения.
Порошенко также сообщил, что за время перемирия с украинской стороны зафиксировано значительное уменьшение количества погибших военнослужащих, чем до объявления ”режима тишины”.
В то же время президент отметил, что «на сегодняшний день (в зоне АТО - УНИАН) украинским военным есть приказ в случае, если осуществляется обстрел, они имеют возможность давать ответный огонь».
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Как сообщал УНИАН, Порошенко сегодня находится с рабочей поездкой в Житомирской области.
Порошенко вручил воинским частям различных регионов более 150 сертификатов на военную технику и вооружение.