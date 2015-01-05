За время перемирия Украина восстановила боеспособность армии - Порошенко

За время перемирия в Украине было усовершенствовано оснащение украинской армии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил сегодня журналистам на военном аэродроме в Озерном под Житомиром.

«Как мы использовали время для перемирия? Пока не идут активные боевые действия, у нас полностью восстановлена боеспособность части подразделений. Потому что по состоянию на 5 сентября (2014 года - УНИАН) у нас оставалось 20% техники от боекомплекта, сегодня – есть 100%, есть чем себя защищать», - сказал президент.

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Ранее, на церемонии передачи техники, Порошенко, обращаясь к военнослужащим, поблагодарил работников Житомирского и ряда других бронетанковых заводов, которые быстро и оперативно осуществляют наладку боевого оснащения.

Порошенко также сообщил, что за время перемирия с украинской стороны зафиксировано значительное уменьшение количества погибших военнослужащих, чем до объявления ”режима тишины”.

В то же время президент отметил, что «на сегодняшний день (в зоне АТО - УНИАН) украинским военным есть приказ в случае, если осуществляется обстрел, они имеют возможность давать ответный огонь».

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Как сообщал УНИАН, Порошенко сегодня находится с рабочей поездкой в Житомирской области.

Порошенко вручил воинским частям различных регионов более 150 сертификатов на военную технику и вооружение.