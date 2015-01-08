В Минобороны и Генштабе планируют сократить почти 200 чиновников

Об этом во время пресс-конференции сообщил министр обороны Украины Степан Полторак.

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что сейчас в Министерстве обороны и Генеральном штабе ВСУ проводится реорганизация структуры центрального аппарата с целью исключить коррупционную составляющую и повысить эффективность принятия решений.

"Буквально вчера мною было принято решение о реформировании подразделений Министерства обороны и Генерального штаба", - сказал Полторак и добавил, что подписал соответствующую директиву.

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Министр отметил, что численность аппарата Министерства обороны составляла 770 должностей. В ходе реорганизации будет сокращено 6 департаментов (управлений) в МОУ, реформировано 11 департаментов (управлений), сокращается численность аппарата МО на 125 человек.

Кроме того, Полторак отметил, что в Генеральном штабе было 700 человек, а по результатам реорганизации будет сокращено 4 департамента (управления), реформировано 4 департамента (управления), а также сокращена будет численность аппарата на 74 должности.

"В ходе реформирования будет проведено перераспределение функций между Генеральным штабом и Министерством обороны в вопросах кадрового, финансового, правового обеспечения, по вопросам предотвращения и выявления коррупции, по отдельным вопросам материального обеспечения и государственных закупок", - сказал Полторак.

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Он также отметил, что передаст свои полномочия по присвоению воинских званий и назначения на должности командиров и руководителей подразделений низшего звена.

Также министр сообщил, что все должностные лица, которые попали под реорганизацию, пройдут переаттестацию и переназначения на должности.

Кроме того, Полторак отметил, что создается соответствующий департамент кадрового обеспечения, чтобы при назначении лиц на должности минимизировать ошибки при назначении и улучшить отбор кандидатур.