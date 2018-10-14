Экс-депутат Госдумы объяснил, как и зачем Кремль будет пугать украинцев перед выборами

Москва не рассчитывает, что к власти в Украине можно привести пророссийского президента, но будет поддерживать коррумпированных и недееспособных политиков.

Перед парламентскими и президентскими выборами в Украине Россия будет активно пугать украинцев угрозой военной эскалации, чтобы склонить их к «правильному» выбору.

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Такое заявление во время чата на "Главреде" сделал бывший депутат Госдумы Илья Пономарев. По его словам, РФ через своих агентов влияния приложит все усилия для того, чтобы на первых ролях в Украине не оказались люди, способные провести эффективные и позитивные реформы.

"… Россия будет активно пугать украинцев, что им надо сделать "правильный" выбор, потому что "неправильный выбор" будет якобы означать военную эскалацию (я не верю, что Путин на нее реально пойдет)", — отметил он.

По мнению Пономарева, Кремль всерьез не рассчитывает, что в Украине можно добиться избрания пророссийского президента или создать пророссийское большинство в Верховной Раде.

"Демонстративная поддержка людей типа Медведчука (политик и бизнесмен, кум Путина Виктор Медведчук — Ред.) является банальным отвлекающим маневром", — полагает экс-депутат.

"Основной интерес России — чтобы во главе Украины были люди коррумпированные и недееспособные, которые бы боролись друг с другом и которые бы не смогли привести Украину к процветанию", – указал собеседник.

По его мнению, главная задача Кремля — в краткосрочном режиме показывать россиянам, что революция не может привести к позитивным изменениям, а в долгосрочной перспективе — чтобы украинцы сами устали от происходящего и попросились под крыло Москвы, а для этого нужно «чем хуже, тем лучше».

Пономарев признает, что РФ имеет техническую возможность начать широкомасштабную войну против Украины, но в ближайшее время не прибегнет к открытой агрессии.

"Так что при технической возможности я в сценарий широкомасштабной войны, по крайней мере, до конца следующего года, пока не пройдут все выборы, не верю совершенно", — заключил он.

Пономарев также считает, что в Кремле сейчас не будет переворота, поскольку незаметна явная альтернатива президенту Российской Федерации Владимиру Путину.