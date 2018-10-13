Климкин осудил публикацию списка венгров на сайте "Миротворец"

Министр отметил, что работа в государственных органах лиц с двойным гражданством прямо запрещена законодательством. В то же время то, как были распространены списки нарушителей, является, по мнению министра, неприемлемым.

Министр иностранных дел Павел Климкин категорически осуждает публикацию списка украинских госслужащих и депутатов местных советов, которые якобы получили венгерское гражданство, на сайте "Миротворец".

Об этом он заявил в Ужгороде на совместной пресс-конференции с председателем общества венгров Украины, народным депутатом Василием Брензовичем, сообщает "Европейская правда".

Министр отметил, что работа в государственных органах лиц с двойным гражданством прямо запрещена законодательством. В то же время то, как были распространены списки нарушителей, является, по мнению министра, неприемлемым.

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"Мы все прекрасно понимаем, что законы надо выполнять. У нас есть статья 19 закона о гражданстве, а также статья 19 закона о государственной службе. Все это прекрасно понимают, и здесь вопросов нет. Но я категорически против того, чтобы показывать на венгров пальцем как на предателей, или травить венгров, или обвинять их в сепаратизме", - пояснил он.

Климкин особо подчеркнул, что этот перечень украинских венгров представленный на сайте, содержит список лиц, причастных к агрессии против Украины. "Меня беспокоит, что появляется сравнение венгров, которые получили второе гражданство, и преступников, которые борются против Украины. Мы должны четко сказать, что это не одно и то же", - заявил министр, добавив, что ему не известен источник происхождения опубликованных данных.

Василий Брензович также заявил, что публикация списка вредит имиджу Украины. "Наша страна выглядит в глазах венгров как такая, которая не терпит венгерское меньшинство", - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, сайт "Миротворец" опубликовал список госслужащих и чиновников из Закарпатской области, которые получили паспорта Венгрии. В список включено более 300 фамилий. Его составили за две недели работы офиса "Миротворца" в Закарпатской области.