Порошенко анонсировал строительство складов боеприпасов с системами охраны, исключающими диверсии

Хранилища будут оснащены автоматическими системами охраны, противопожарной безопасности и оповещения.

Президент Петр Порошенко анонсировал начало строительства в этом году 15 современных хранилищ боеприпасов с автоматическими системами охраны, исключающими совершение диверсий.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил сегодня в Хмельницкой области во время встречи с командирами бригад Вооруженных сил, Нацгвардии и Государственной пограничной службы.

«На сегодняшний день мы не имеем ни одного современного склада (боеприпасов), их не было и не имеем сейчас, а то, что было по состоянию на 2014 год, напоминало упорядоченные свалки под открытым небом», - отметил он.

По словам президента, в этом году запланировано начало строительства 15 современных хранилищ с автоматическими системами охраны, исключающими диверсии, с автоматическими системами противопожарной безопасности, автоматическими системами оповещения, которые сводят почти к нулю человеческий фактор.

Президент отметил, что в вопросе хранения боеприпасов необходимо исключить человеческий фактор, когда охранник может быть завербован, а диверсант проникнет и осуществит подрыв на любом складе.

Порошенко сообщил, что сейчас отправляется на арсенал боеприпасов в село Цвитоха в Хмельницкой области.

«Его реконструкция осуществляется по стандартам НАТО. 37 железобетонных хранилищ, 70 км электросетей, 20 км водопроводов, 15 км дорог с твердым покрытием. Один миллиард и 250 миллионов гривен. И это только на один объект. Это - цена безопасности», - добавил глава государства.

Как сообщал УНИАН, 9 октября ночью на территории 6-го арсенала Минобороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошли взрывы, повлекшие пожар. Жертв или пострадавших в результате ЧП нет.

После этого президент поручил в полном объеме обеспечить финансирование программы защиты складов хранения боеприпасов, а также поручил министру обороны Степану Полтораку и министру иностранных дел Павлу Климкину завершить переговоры с Североатлантическим альянсом о создании специального трастового фонда, что обеспечит безопасную эксплуатацию и эффективную охрану объектов хранения боеприпасов.