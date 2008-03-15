С должностей в исполнительной власти уволено около 100 представителей УНП

Украинская народная партия выражает обеспокоенность государственной кадровой политикой в Украине, которая имеет место после победы демократических сил.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении УНП по поводу кадровой политики в Украине.

«Мы наблюдаем постепенное, но методическое вымывание из исполнительной власти разных уровней представителей демократических, патриотических сил и замену их представителями прежней власти», - заявляют в УНП.

По словам авторов документа, убедительным примером «кадровых чисток»» является освобождение от должностей представителей УНП - «так, меньше чем за год с должностей разных уровней в исполнительной власти уволено около ста представителей партии». В то же время, отмечается в заявлении, «ведущие должности как в центре, так и на местах, все больше занимают «бывшие». В документе приведены примеры пребывания в настоящее время в высоких должностях представителей Администрации Виктора МЕДВЕДЧУКА – в частности, тех, кто принимал участие в «обеспечении» нужного результата для Виктора ЯНУКОВИЧА на выборах 2004 г.

УНП считает, что такая кадровая политика «ведет к реваншу политических сил, которым украинцы выразили недоверие в 2004 году, - только сегодня они возвращаются под другими, уже демократическими флагами».

«Считаем, что демократические силы, которые от своего имени рекомендуют во власть представителей прежней команды, должны осознавать все возможные последствия для Украины и всю ответственность за такие действия», - подчеркивается в заявлении УНП.