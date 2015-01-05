Встреча в "нормандском формате" в Астане состоится 9 января - МИД
22:05, 05 января 2015Политика
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Встреча министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и России состоится в столице Казахстана Астане 9 января.
Встреча в Астане состоится 9 января - МИД / Фото: Facebook МИД
Об этом на своей странице в Twitter сообщил политический директор МИД Алексей Макеев.
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Он также отметил, что есть основа для подписания общего документа.
По его словам, 9 января в Астане для обсуждения соберутся четыре министра.
Ранее УНИАН сообщал, что в Берлине стартовали консультации по подготовке переговоров в "нормандском формате".
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