Встреча в "нормандском формате" в Астане состоится 9 января - МИД

Об этом на своей странице в Twitter сообщил политический директор МИД Алексей Макеев.

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Он также отметил, что есть основа для подписания общего документа.

По его словам, 9 января в Астане для обсуждения соберутся четыре министра.

Ранее УНИАН сообщал, что в Берлине стартовали консультации по подготовке переговоров в "нормандском формате".