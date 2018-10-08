Луценко отказался раскрывать детали расследования НАБУ по Мосийчуку

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что вернул САП представление на нардепа Мосийчука из-за недостаточности доказательств.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко вернул Специализированной антикоррупционной прокуратуре представление на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины от фракции Радикальной партии Игоря Мосийчука, поскольку в документе нет достаточно доказательств, которыми бы он мог оперировать в парламенте для представления этого документа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генпрокурор заявил журналистам на брифинге.

«Согласно заключению юридического департамента, в документе, который я получил от своих коллег, не содержится достаточных доказательств, которые я мог использовать на заседании комитета (регламентного комитета парламента - УНИАН) и Верховной Рады», - пояснил Луценко.

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Он отметил, что, в частности, следствие считает, что помещение, в котором сейчас проживает семья Мосийчука, не может быть собственностью помощника народного депутата из-за отсутствия финансовых возможностей, хотя этот помощник является предпринимателем.

«Приведу только один пример: следствие считает, что помещение, в котором сейчас проживает семья народного депутата, не может быть реальной собственностью его помощника из-за того, что он не имеет для этого финансовых возможностей. В то же время из заявления самого помощника и его защиты следует, что он является достаточно активным бизнесменом, который имеет около сотни различных хозяйствующих объектов на территории города Киева. Поэтому утверждать, что это просто подставное лицо, у которого нет ничего, кроме зарплаты помощника, …как-то не сходятся концы с концами», - сказал генпрокурор.

При этом Луценко отказался рассказывать о деталях уголовного производства, которое расследует Национальное антикоррупционное бюро в отношении Мосийчука, поскольку считает, что сейчас это может делать или руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, или директор НАБУ Артем Сытник.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября в Генпрокуратуру от САП поступило представление о снятии депутатской неприкосновенности с народного депутата Украины от фракции Радикальной партии Игоря Мосийчука. Генпрокурор это представление передал в Управление правового обеспечения для предоставления правовой оценки этому документу.

28 сентября Луценко вернул в САП на доработку представление на Мосийчука. Как пояснил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко, это представление возвращено, чтобы оно соответствовало требованиям статьи 218 Регламента ВР.