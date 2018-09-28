Луценко вернул на доработку САП дело на Мосийчука

В ГПУ подтвердили, что изучают представление Мосийчука.

Генпрокурор Юрий Луценко вернул на доработку Специализированной антикоррупционной прокуратуре представление на нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука.

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Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Сегодня он (Луценко) подписал документы (по возвращению), которые подготовил юридический отдел", – сказала Сарган.

Она объяснила, что каждое представление проверяет юридический отдел ГПУ.

"Увидели определенные недостатки, попросили доработать", – уточнила пресс-секретарь Луценко.

Ранее в комментарии УНИАН пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко сообщил, что в Генеральную прокуратуру Украины от Специализированной антикоррупционной прокуратуры поступило представление о снятии депутатской неприкосновенности с народного депутата Украины от фракции Радикальной партии Игоря Мосийчука.

Мосийчук заявил, что считает местью представление на снятие с него депутатской неприкосновенности за политическую деятельность.