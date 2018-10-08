Луценко: подозрение нардепу Колесникову "фактически готово"

Во время заседания Регламентного комитета ВР генпрокурор сообщил, что у следствия есть показания свидетеля, которые указывают на умышленность действий Колесникова, но отказался называть его имя.

Текст подозрения народному депутату Украины фракции "Оппозиционный блок" Дмитрию Колесникову фактически готов для вручения ему после снятия депутатской неприкосновенности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам во время брифинга заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

В частности, его спросили, когда Колесникову будут вручать подозрение - сразу после снятия депутатской неприкосновенности или после дополнительного сбора доказательной базы.

"Я не исключаю ни того, ни другого варианта. Подозрение фактически готово, но определенные следственные действия были бы нелишними. Если говорить откровенно, то, конечно никто не собирается прослушивать народного депутата сейчас - это очевидно бесперспективное дело, но изучить его телефонные соединения в расследуемый нами период, сделать еще несколько законом разрешенных следственно-оперативных действий тоже необходимо", - заявил он.

При этом генпрокурор отметил, что следователи пойдут на то, чтобы сразу вручить подозрение депутату после снятия неприкосновенности.

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"Думаю, что в данном случае, имея на руках решение суда (решение Верховного суда Украины о незаконности отчуждения двух корпусов госпредприятия "Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности"-УНИАН), много показаний свидетелей, экспертиз и т.п., мы пойдем на то, чтобы предъявить подозрение, провести несколько следственно-оперативных действий и наконец, я считаю, что здесь дело не будет долгим. Главные этапы, которые всегда нас сдерживают, этот заказ экспертиз. Здесь практически все экспертизы проведены. Если у следователей возникнет необходимость их провести, они уже не будут такими глобальными", - сказал Луценко.

Следует отметить, что во время заседания регламентного комитета ВР генпрокурор сообщил, что у следствия есть показания свидетеля, которые указывают на умышленность действий Колесникова, но отказался называть его имя.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 октября, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам Регламента и организации работы ВРУ направил парламенту своё заключение относительно представления Генеральной прокуратуры о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности Дмитрия Колесникова с рядом оговорок.

По словам первого заместителя председателя комитета Павла Пинзеника, комитет пришел к выводу, что представление является законным.

В то же время он отметил, что будет осуществлен подробный анализ самого текста представления и аргументов, которые были озвучены в ходе заседания, обратив особое внимание на то, что «у нас возникают определенные предостережения относительно отсутствия или наличия доказательств, подтверждающих, в чем именно заключается умысел в действиях народного депутата Колесникова».

Кроме того, добавил первый заместитель председателя комитета, существуют предостережения относительно «данных, которые бы свидетельствовали об отсутствии в представлении информации о стоимости, по которой указанные объекты были отчуждены территориальной громадой в пользу третьих лиц».

Также, по его словам, есть оговорка о том, каким образом судебно-оценочная, строительная и строительно-техническая экспертизы связаны с действиями Колесникова.

По данным прокуратуры, Колесников совершил в должности председателя Государственного агентства по управлению государственными корпоративными правами и имуществом определенные действия, в результате чего стало возможным отчуждение объектов недвижимости - производственного и лабораторно-бытового корпуса ГП «Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности имени Я.Осады» в Днепре общей площадью почти 7 тыс. кв. метров.

По словам генпрокурора, рыночная стоимость имущества на момент отчуждения составляла более 16 млн грн.

Луценко ждет, что парламент рассмотрит представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности Колесникова 16 октября.