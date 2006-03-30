Черновецкий продемонстрировал знак ”нехороший дядя”

Первое распоряжение Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО в должности Киевского городского председателя будет документ об увольнении нынешних глав районный администраций города.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Информационном центре Киевской городской государственной администрации.

«Ни один глава районной администрации не будет работать. Вот здесь я буду принципиальным. Несмотря на то, что они меня полизывали потихоньку», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

В то же время выступая сегодня перед участниками акции, организованной Блоком Черновецкого возле стен городской мэрии, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, обращаясь к работникам мэрии, заверил, что «никого разгонять не собираюсь. Работайте спокойно. Мы просто изменим идеологию и повысим вам зарплату. Я вас люблю и уважаю».

Вместе с тем после выступления Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, проходя по зданию городской администрации, остановился возле кабинета первого заместителя главы КМДА Ивана ФОМЕНКО, который курирует жилищно-коммунальное хозяйство города, и продемонстрировал знак в виде опущенного вниз большого пальца руки. На вопрос журналистов, что это значит, сказал: «Нехороший дядя».

Во время посещения мэрии он дважды зашел в Информационный центр, где прокомментировал результаты выборов, которые показываются на экране для представителей СМИ и представителей партий и блоков. После чего дал пресс-конференцию журналистам там же и ушел из мэрии.