"Чтоб ты сдох!": Тука раскрыл, что сказал бы Путину при встрече

По мнению Туки, РФ не хочет решать вопрос по незаконно осужденному украинскому режиссеру Олегу Сенцову, который голодал, из-за позиции главы страны.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука при встрече пожелал бы президенту России Владимиру Путину смерти.

Сказал бы в глаза российскому лидеру — "Чтоб ты сдох!", заявил чиновник во время чата на "Главреде".

В то же время он выразил мнение, что РФ не хочет решать вопрос по незаконно осужденному украинскому режиссеру Олегу Сенцову, который голодал, из-за позиции главы страны.

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"С моей точки зрения, здесь, в первую очередь, играет роль личное эго Владимира Путина", — сказал собеседник

По его словам, человек ощущает полную безнаказанность: "Что хочу, то ворочу — никто мне не указ".

"А тут вдруг откуда-то из непонятного небытия выскакивает букашка, нечто по фамилии Сенцов, которого я никогда не знал, не видел и знать не хотел. И почему-то вокруг этого недоразумения начинает разворачиваться такая кампания. Да кто он такой, по сравнению со мной? Да никто не в состоянии меня заставить или принудить", — объяснил Тука позицию президента.

Как сообщал УНИАН, Тука объяснил, почему России не нужны "ДНР" и "ЛНР".