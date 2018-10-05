Климкин назвал деятельность российских дипломатов в Украине "преступной", но МИД не будет закрывать консульства РФ

Глава МИД Павел Климкин заверил, что власти имеют возможность контролировать деятельность российских дипломатов на территории Украины.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал деятельность российских дипломатов в Украине "преступной", но заявил, что украинское внешнеполитическое ведомство не будет закрывать консульства Российской Федерации в украинских городах, и в частности в Харькове.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сказал в эфире телеканала "UA Харьков", отвечая на вопрос о позиции МИД относительно требования представителей харьковского евромайдана и националистических организаций закрыть российское консульство в Харькове.

Климкин отметил, что российские дипломаты в Украине "занимаются деятельностью, которая присуща деятельности спецслужб".

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"Но вопрос заключается в следующем: во-первых, у нас нет дипломатических отношений с Россией по содержанию. В нас нет послов, у нас дипломаты не занимаются какой-то политической или иной деятельностью. Наши дипломаты - они просто помогают украинцам, в том числе политическим узникам", - заявил Климкин.

По его словам, консульское присутствие в РФ важно, поскольку украинские дипломаты помогают политзаключенным, другим украинцам, и даже во время войны в России постоянно находятся почти 3 миллиона украинцев.

Климкин подчеркнул, что, если Украина закроет российские консульства, то РФ закроет украинские.

По его словам, это приведет к тому, что украинские дипломаты будут лишены возможности оказывать помощь украинским гражданам в России.

В то же время министр сказал, что украинские органы власти имеют возможность контролировать деятельность российских дипломатов на территории Украины, хотя эту деятельность дипломат назвал "преступной".

"То, что мы сейчас способны контролировать эту преступную деятельность, опять-таки российских "дипломатов", - это 100%. Они находятся под пристальным контролем, и не могут делать то, что они делали в прежние времена", - подчеркнул Климкин и уточнил, что речь идет о периоде до 2014 года.