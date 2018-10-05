В 2018 году 2-3 раза сорвалось освобождение украинских военных с оккупированных территорий - Геращенко

По ее словам, однажды был сорван процесс из-за того, что "один человек брякнул абсолютно непроверенную информацию".

В 2018 году 2-3 раза сорвалось освобождение украинских военных с оккупированных территорий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявила первый вице-спикер парламента, представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

«У нас в этом году реально 2-3 раза сорвалось освобождение ребят, которых мы пытались вытащить с оккупированных территорий», - сообщила она.

«Однажды один человек брякнул абсолютно непроверенную информацию, когда речь шла об одной схеме ... Просто сорвал нам. И мы не смогли вытащить нескольких наших военных с оккупированных территорий», - добавила Геращенко.

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Как сообщал УНИАН, в январе специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки в делах Украины Курт Волкер заявил, что передал Суркову имена некоторых украинских заложников, которые необходимо включить в список на освобождение.

17 мая спецпредставитель США призвал Российскую Федерацию осуществить новый обмен заложников на Донбассе.

23 мая первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявила, что уже два месяца от России нет ни одного ответа по освобождению украинских заложников в ответ на предложение освободить 23 россиянина. Перед этим она заявила, что освобождение украинских пленников из тюрем в Российской Федерации и на оккупированных территориях зависит от президента РФ Владимира Путина.

Предыдущий большой обмен украинских заложников на лиц, заключенных в тюрьмах на подконтрольной правительству Украины территории, был организован в конце декабря 2017 года. Тогда Киев отпустил 237 человек, получив взамен 74 украинских военнослужащих.