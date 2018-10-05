Антикоррупционная вертикаль может работать даже несмотря на конфликт НАБУ и САП - Грановский

Народный депутат Украины Александр Грановский выразил мнение, что, несмотря на конфликты между силовыми органами, вертикаль борьбы с коррупцией может работать.

По его словам, природа подобных конфликтов лежит в плоскости профессиональной конкуренции, которая часто обрастает какими-то производными.

«Она может быть чистой, она может быть довольно грязной, она может привлекать другие стороны, которые имеют возможности, влияние, деньги и стремятся сформировать в обществе ту или иную мысль. Но я не могу давать оценку этой борьбе в качестве публициста. Я не хочу своими словами сформировать какое-то ложное впечатление. Деятельность каждого органа нужно проверять профессионально, и на эти вопросы должны быть компетентные ответы», - говорит нардеп.

В интервью «РБК-Украина» он заявил, что сложных приговоров нет и быть не может, ведь деятельность НАБУ – это сложные экономические преступления, которые трудно доказать. «Поэтому их и нет, а не потому, что кто-то тормозит или спекулирует какими-то возможностями в судах общей юрисдикции. Факт отсутствия приговоров – это нормально, нам нечего анализировать. Единственное, что у нас есть, – определения судов, которые именно и можно проанализировать», - считает депутат.

Также он прокомментировал решение Генерального прокурора Юрия Луценко вернуться к политической деятельности: «Мы с вами не можем запретить Генеральному прокурору иметь политические амбиции. Наверное, справедливее, если он об этом открыто говорит, а не скрывает. Это естественное желание. Тем более, Юрий Витальевич – именитый политик, наверное, один из самых опытных в стране, и не принимать это обстоятельство во внимание очень глупо. А пойдет он или нет, я не знаю».

Кроме этого, Александр Грановский опроверг слухи, будто на президентские выборы 2019 года запланирован ряд нарушений с целью обеспечить результат Петру Порошенко. «Станет ли Порошенко президентом во второй раз? На все воля Божья. Мы в это верим, мы понимаем, что это не самая простая задача. Я опровергаю слухи о том, что запланирована целая череда каких-то системных нарушений на выборах с целью обеспечить определенный результат. Это не так, мне об этом ничего не известно, и эти слухи не имеют под собой никакой почвы», - сказал народный депутат.