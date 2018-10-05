Кличко пошутил о горячей воде и признался: "У меня бойлер" (видео)

На вопрос, есть ли у него самого горячая вода, Кличко ответил: "У меня бойлер".

Городской голова Киева Виталий Кличко говорит, что центральное снабжение горячей воды будет в случае наличия газа, но советует киевлянам иметь бойлеры.

Об этом он рассказал в разговоре с "Украинской правдой", который состоялся 2 октября.

Отвечая на вопрос о горячей воде, Кличко сказал, что этот вопрос – "к Коболеву" (главе НАК "Нафтогаз" Андрею Коболеву - Ред.).

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"Вот говорят, что Кличко закрутил краны и выключил горячую воду. Простите, я снова начинаю шутить: "Что нужно, чтобы холодная вода стала горячей?". Подогреть? Правильно! А чем мы греем воду? Газом! А газа нам сейчас не дают", – заявил мэр.

На вопрос, есть ли у него самого горячая вода, Кличко ответил: "У меня бойлер".

"Раньше у всех было центральное водоснабжение. И мы все зависели от водоснабжения. Но все мы хотим независимости в этом. Если есть горячая вода – очень хорошо, если нет, можно включить бойлер", – пояснил он.

"Я понимаю, что не каждый может себе это позволить. Но мы все заложники той системы, которая досталась нам в наследство. Она такова", – сказал киевский глава.

Кличко отметил, что понимает Коболева, "но нельзя отстаивать интересы компании, не учитывая интересы жителей города"

На замечание, что людям не интересно, кто виноват в отсутствии горячей воды, мэр ответил: "Я готов это предоставить, но дайте нам газ! В течение недели мы эту проблему решим".

Как известно, в домах многих киевлян уже несколько месяцев нет горячей воды: у кого с мая, у кого с июля.