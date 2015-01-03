В течение дня боевики 9 раз открывали огонь

В течение дня боевики незаконных вооруженных формирований 9 раз провоцировали силы АТО. Первый обстрел украинских военных из стрелкового оружия и гранатометов произошел около 7 часов в районе населенного пункта Никишино, сообщает пресс-центр АТО.

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Далее в течение дня боевики обстреливали из стрелкового оружия новый терминал и диспетчерская вышка аэропорта Донецк, а также позиции в районе населенных пунктов Марьинка и Новомихайловка. Из автоматического гранатомета террористы вели огонь вблизи Опитного. Получасовые обстрелы из минометов боевики совершили в районах Сокольники и Новоселовки.

Незаконные вооруженные формирования все чаще применяют тактику действий небольшими диверсионными группами. Утром одну из таких групп военные разоблачили вблизи Станицы Луганской. После перестрелки террористы прибегли к бегству.

В целом же украинские воины продолжают уверенно удерживать свои позиции и стоять на страже мира на Донбассе.