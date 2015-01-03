Боевики заставляют предпринимателей покупать пропуск по 500 гривен за штуку

Операция "вымогательство": террористы так называемой "ДНР" ввели специальные пропуски для предпринимателей, которые ввозят продовольственные товары на территорию, подконтрольную боевикам.

Несколько таких пропусков изъяли украинские военнослужащие. Документы, подписанные главарем наемников Захарченко, террористы продают. За разовый пропуск берут 500 гривен, передает 5 канал. Читайте такжеРуководство «ДНР» проводит мобилизацию несовершеннолетних За постоянный - 20 процентов от прибыли, которую получает предприниматель. Предприниматели говорят: таким образом путинские террористы официально оформили вымогательство.

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