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Жена Луценко и Кужель поссорились в Раде из-за Тимошенко (видео)

13:02, 18 сентября 2018
Политика
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Кужель выступила на защиту Тимошенко / скриншот

В Раде произошла перепалка между представителем президента в ВР Ириной Луценко и народным депутатом от фракции "Батькивщина" Александрой Кужель.

Также фракция "Батькивщины" отказалась принимать участие в дальнейших голосованиях в связи с тем, что спикер ВР Андрей Парубий прокомментировал частые отсутствия некоторых депутатов в зале, среди которых и лидер фракции Юлии Тимошенко. Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Так, Ирина Луценко, выступая с трибуны парламента, заявила, что позиция Юлии Тимошенко в 2008 году стала одним из факторов того, что Украина не получила Плана действий по членству в НАТО.

"Во время своего визита в Брюссель незадолго до саммита Альянса Тимошенко проигнорировала директиву тогдашнего президента Ющенко и не посетила штаб квартиру НАТО, чтобы подтвердить решение Киева на вступление", - заявила Луценко.

Она также напомнила, что после этого Тимошенко предложила провести референдум по вступлению в НАТО. И эту же идею предложила в 2010 году.

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"Идея референдума продолжается и по сегодняшний день. Члены ее фракции буквально несколько недель назад заявляли о референдуме, чтобы выявить желание украинского населения", - заявила Луценко.

После этого слово взяла Кужель, которая обратилась к БПП и Луценко:

"Гавкают Моськи, когда слон идет. Вы целый день гавкаете на "Батькивщину". Мы понимаем, вам "Оппоблок", все другие – на душу, а вам только мешает "Батькивщина". Ира, вспомните, вы пришли в политику вместе с "Батькивщиной". "Батькивщина" одна стояла рядом с вами, Порошенко не было, когда мы вызволяли вашего мужа. Боженька все видит".

Кужель также заявила, что спикер Парубий нарушает регламент, комментируя отсутствие Тимошенко в зале.

Через некоторое время выступил нардеп от "Батькивщины" Алексей Рябчин, который заявил, что его фракция отказывается голосовать за любые законопроекты, пока Парубий не принесет свои извинения.

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Теги: #Юлия Тимошенко#Ирина Луценко#место Кужель в Раде#ссора в Раде