Действия Венгрии в отношении Украины способствуют дальнейшей агрессивной политике России - Турчинов

Секретарь СНБО убежден, что действия венгерских властей симметричны с действиями российского военного и политического руководства.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявляет, что действия Венгрии, направленные на препятствование развитию отношений Украины с Европейским Союзом и НАТО, способствуют дальнейшей агрессивной политике Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Турчинов сказал на совместной пресс-конференции с руководителем Бюро национальной безопасности Республики Польша Павелом Солохом в Киеве.

"Что касается проблемы, возникшей с Венгрией, она возникла не вчера, не сегодня. К большому сожалению, на протяжении последнего года венгерские политики делали много для того, чтобы затормозить сотрудничество Украины с НАТО", - отметил Турчинов.

Он напомнил, что формальной причиной для таких действий стало недовольство по поводу языковых положений закона об образовании, принятого год назад Верховной Радой.

«Но я хочу подчеркнуть, что украинский парламент, украинское правительство действуют в соответствии с взятыми на себя обязательств, в том числе и рекомендациями Венецианской комиссии», - подчеркнул Турчинов.

"И, к сожалению, главная мотивация, по моему убеждению, венгерских политиков - это все же попытка поднять свой внутриполитический рейтинг за счет таких популистских, даже провокационных действий", - подчеркнул он.

Вместе с тем он отметил, что «последние действия и заявления венгерских политиков, к сожалению, полностью симметричны с действиями и заявлениями российского военного и политического руководства».

"И считаю, что они действуют не в интересах единства и безопасности Европы, а способствуют дальнейшей агрессивной политике России", - заявил Турчинов.

Как сообщал УНИАН, Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, живущих в Украине, из-за положения закона об образовании, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

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В частности, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто требовал от Украины внести изменения в закон об образовании и отложить его реализацию до 2023 года, иначе Будапешт будет блокировать важные для Украины встречи на уровне Европейского Союза и НАТО.

Кроме того, после ситуации с тайной раздачей украинцам венгерских паспортов министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина может выслать венгерского консула из Берегово и не отступится от реализации проукраинской политики на Закарпатье.

В свою очередь Сийярто пригрозил, что прибегнет к новым мерам по препятствию европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Сегодня, 4 октября, консул Венгрии в городе Берегово был объявлен персоной нон грата. Он должен покинуть территорию Украины в течение следующих 72 часов.

В ответ Венгрия заявила о высылке украинского консула в Будапеште.