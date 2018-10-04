"Все так любят Украину, что блевать хочется": депутат раскритиковала тех, кто срывал принятие законопроекта о языке

По словам писательницы, от тех, кто кричит о любви к Украине, но действует не в ее интересах, "блевать хочется".

Народный депутат от «Блока Петра Порошенко», писательница Мария Матиос резко высказалась против тех, кто срывал принятие законопроекта об украинском языке.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании Верховной Рады во время дискуссии вокруг языковых законопроектов, когда парламент не мог принять ни одного решения и поддержать ни один из четырех законопроектов, Матиос заявила: «Я когда слушаю некоторых наших коллег, которые чуть ли не дерутся в судорогах от того, когда речь заходит о государственном языке, то знаете, мне хочется говорить словами одного из персонажей моих книг, который говорит, что все так любят Украину, что блевать хочется». По словам Матиос, «из книги, как из песни, слов не выбрасывают».

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Она подчеркнула, что при обсуждении можно было наслушаться «нелепостей и маразмов в стиле любимого мной Николая Яновича (Азарова - УНИАН) о якобы попытке через колено переломить тех, кто в быту пользуется русским языком, и различных других нелепостей, которые в этом зале даже неприлично повторять».

«Но я нигде, ни здесь, ни где-либо, не встретила во время этого бешеного сопротивления против принятия языкового закона ни одного человека, который якобы в результате такого насилия был с переломом позвоночника, с подбитым глазом или с инсультом», - сказала Матиос.

Она призвала народных депутатов прекратить «лапшу на уши» вешать людям, и заметила, что когда депутаты берут деньги из бюджета на свои избирательные округа, «на юго-востоке», то не протестуют, что им приходится говорить без переводчика.

Также Матиос призвала депутатов не делать «из наших умных детей умственно отсталых», комментируя заявления, что детям трудно будет учить украинский язык.

По ее словам, находясь в зоне военных действий, она никогда не слышала от детей отказа говорить на украинском, а наоборот - многие из них без какого-либо принуждения переходят в разговоре на украиноязычное общение.

Как сообщал УНИАН, Рада предлагает лишать свободы на срок до трех лет за пренебрежение или унижение государственного языка.