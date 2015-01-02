Руководство «ДНР» проводит мобилизацию несовершеннолетних

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге в Киеве спикер АТО Андрей Лысенко.

«По данным разведки, с целью докомплектования имеющихся бандформирований руководство «ДНР» проводит на оккупированных территориях так называемую «добровольческую» мобилизацию местного населения в возрасте от 16 до 18 лет», - сказал Лысенко.

Читайте также55% жителей освобожденного Донбасса назвали "ДНР" незаконной

При этом он подчеркнул, что привлечение несовершеннолетних к участию в военных действиях и воинской службе является грубым нарушением международного гуманитарного права, в частности статьи 38 Конвенции ООН о правах ребенка.

Кроме того, Лысенко рассказал, что среди членов бандформирования «Восток», которое действует в Донецкой области, растет напряженность из-за недостаточного уровня материального и продовольственного обеспечения.

«За последние 5 дней террористы не получили от своих российских кураторов никаких денежных поступлений», - отметил спикер АТО.