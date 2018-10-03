Сытник обвинил замглавы СБУ Демчину в организации уличных акций против него

Директор НАБУ связал указанные акции с расследованием Бюро по коррупции в Миграционной службе.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник считает, что уличные акции против него заказывает заместитель главы Службы безопасности Украины Павел Демчина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сытник заявил на заседании парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

Читайте такжеГПУ завела уголовное дело на сотрудников НАБУ по заявлению Демчины

«Почему господин Демчина вышел в публичную плоскость и начал совершать такие акции, которые мы сейчас наблюдаем (сейчас под зданием комитета проходит акция против Сытника, в которой участвуют несколько десятков человек - УНИАН)? На самом деле, дело не в расследовании незаконного обогащения Демчины, а в том, что еще почти год назад НАБУ задокументировало коррупционную схему в Миграционной службе, которая касалась ее руководства. Работниками СБУ эта спецоперация была сорвана, а дальнейшие события показали, что сотрудники СБУ причастны к получению взяток за вид на жительство для иностранцев», - пояснил директор НАБУ.

Он добавил, что, вместо того, чтобы разоблачать преступления о продаже вида на жительство, в СБУ сорвали спецоперацию, как и другую спецоперацию, которая касалась игорного бизнеса, к крышеванию которого причастны сотрудники спецслужбы.

В то же время Сытник заверил, что «проплаченные акции» против НАБУ и «провокации с наружной рекламой» не остановят расследование.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября прошлого года в НАБУ заявили, что во время документирования «одного из эпизодов с участием первого заместителя председателя ГМСУ оперативники СБУ под руководством прокуроров ГПУ незаконно задержали детектива Национального бюро, который работал под прикрытием».

В Бюро утверждали, что чиновники СБУ, «использовав информацию, которая стала им известна во время прослушивания телефонных номеров в рамках расследований НАБУ (Бюро не имеет полномочий на автономное прослушивание) «раскрыли эту информацию одному из объектов негласных следственных действий, сведя на нет полугодичную работу детективов НАБУ, и завербовали эту личность для дальнейшего незаконного давления и уголовного преследования сотрудников Бюро».

Также в НАБУ опровергли информацию ГМСУ о том, что "агент НАБУ" якобы в течение нескольких месяцев неоднократно предлагал первому заместителю ГМСУ Дине Пимаховой "крупные суммы взяток".

В январе этого года заместитель руководителя САП Владимир Кривенко заявил о возможной причастности сотрудников СБУ к преступной схеме в Государственной миграционной службе относительно предоставления иностранцам гражданства Украины.