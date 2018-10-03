Украина усиливает военное присутствие в Азовском море: Турчинов пригрозил адекватным ответом на любую агрессию

Секретарь СНБО подчеркивает, что Украина укрепляет потенциал и расширяет военное присутствие в Азовском море, чтобы противостоять российским провокациям.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявляет, что Украина усиливает военное присутствие в Азовском море и будет адекватно отвечать на любую агрессию.

Об этом он сказал на брифинге в Харькове.

«Мы сейчас укрепляем потенциал и свое военное присутствие в Азовском море, чтобы противостоять российским провокациям в этом регионе. При поддержке украинских патриотов эти задачи решаются», - отметил секретарь СНБО.

Турчинов подчеркнул, что «россияне пытаются фактически делать морскую блокаду украинских портов, расположенных вдоль Азовского побережья. Это провокационные действия, системная провокация российской стороны».

Он напомнил, что СНБО принял решение по наращиванию военного потенциала в Азовском и Черном морях. «Уже происходит выполнение этого решения. Мы уже имеем корабельно-катерную группу в Азовском море и, безусловно, будем усиливать свои позиции. На любую агрессию будем стараться адекватно отвечать», - заверил Турчинов.

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Как сообщал УНИАН, со второй половины апреля российские пограничники начали останавливать для осмотра иностранные и украинские суда, следующие из или в украинские порты.

В Государственной пограничной службе отмечают, что Украина является заложником ситуации с 2004 года, а именно, заложником соглашения о сотрудничестве между Украиной и РФ в Азовском море и Керченском проливе, которое определяет Азовское море как море внутреннего пользования двух государств. Таким образом, как российские, так и украинские пограничники могут осматривать те суда, которые, по их мнению, вызывают какие-то подозрения.

Турчинов считает, что военно-политическое руководство РФ рассматривает Азово-Черноморский регион как важный плацдарм для дальнейшей экспансии.

Как отмечал президент Петр Порошенко, он рассчитывает на поддержку международных партнеров в усилении давления на РФ для снятия российской блокады в Азовском море.

6 сентября СНБО утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей. Согласно решению, планируется усиление военно-морского присутствия в Азовском море, создание там корабельно-катерной группировки ВМС Украины, развитие соответствующей инфраструктуры, обеспечение подразделений береговой обороны новейшим высокоточным ракетным оружием и др.