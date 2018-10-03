Стало известно, почему Полторака не пригласили на встречу министров НАТО

Генсек ответил на письмо Полторака, и в письме были объяснения, почему украинского министра не пригласили на встречу.

Министр обороны Степан Полторак обратился с письмом к НАТО с просьбой принять участие в министерской встрече в Брюсселе 3-4 октября, однако получил отрицательный ответ.

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Об этом рассказал заместитель главы миссии Украины при НАТО по оборонным вопросам полковник Сергей Мукосей в разговоре с журналистами, передает ЕвроПравда. "Министр обороны обратился с письмом к генеральному секретарю НАТО. Это письмо было очень положительно принято в штаб-квартире и в офисе генсека, о чем нас проинформировали (письмом, - ред.). Это является свидетельством того, что Украина не забыла этот формат и она рассчитывает на встречу министров обороны. Это единственный формат, когда министры встречаются вместе, другого нет. Министр обороны имеет возможность проводить двусторонние встречи, но так, чтобы встретиться вместе, это было всего два года назад", - сказал Мукосей.

Он отметил, что генсек ответил на письмо Полторака, и в письме были объяснения, почему украинского министра не пригласили на встречу, но не стал раскрывать подробностей.

"Там есть объяснения, почему нет заседания, и надежду на разрешение этой ситуации в будущем. Но главное, что письмо не осталось без ответа", - отметил Мукосей.

Он добавил, что в НАТО не скрывают, что ничего не могут сделать в ситуации с Венгрией, которая, очевидно, была против присутствия Полторака, потому что для решения подобных вопросов необходимо единогласие.

"Это основной принцип Альянса, то есть одна даже маленькая страна может заблокировать коллективное решение, которое инициируется, даже такими союзниками как США", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, США заявили, что будут призывать Венгрию не блокировать встречу высокого уровня между Украиной и НАТО из-за спора относительно закона об образовании.