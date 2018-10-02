Порошенко подписал указ о национальных программах под эгидой Комиссии Украина-НАТО

Документом утверждается положение о разработке годовых национальных программ под эгидой Комиссии Украина-НАТО и оценке результатов их выполнения.

Президент Петр Порошенко подписал указ «О годовых национальных программах под эгидой Комиссии Украина-НАТО».

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Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Указом №298/2018 утверждается положение о разработке годовых национальных программ под эгидой Комиссии Украина-НАТО и оценке результатов их выполнения.

Согласно указу, Кабинет министров ежегодно обеспечивает разработку проектов годовых национальных программ под эгидой Комиссии Украина-НАТО на соответствующие годы в соответствии с положением и осуществляет координацию деятельности центральных органов исполнительной власти и других государственных органов по выполнению годовых национальных программ.

В пресс-службе главы государства отметили, что реализация указа позволит привести в соответствие с действующими нормативно-правовыми актами систему и механизм координации деятельности органов исполнительной власти в сфере евроатлантической интеграции, а также адаптировать цикл годовых национальных программ под эгидой Комиссии Украина-НАТО к критериям и стандартам, которые применяются в Североатлантическом альянсе.