Омельченко уговаривает Тимошенко стать мэром Киева

Народный депутат Александр ОМЕЛЬЧЕНКО (НУ-НС) заявляет, что больше не будет баллотироваться на должность мэра столицы, поскольку работу в Верховной Раде считает для себя самой лучшей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос, будет ли он выдвигать свою кандидатуру на выборах Киевского городского председателя.

“Я в своей жизни впервые (стал – УНИАН) народным депутатом. Я не был за всю свою жизнь в космосе и в Верховной Раде. В ВР попал, остался космос. Это я еще увижу по состоянию здоровья. А то везде был... На всех должностях был: мастер, технолог, начальник цеха, директор завода, комбината, главка, потом председатель (городской – УНИАН) 10 лет. Был всем. Самая лучшая должность для меня - народный депутат Украины”, - сказал А.ОМЕЛЬЧЕНКО.

При этом он подчеркнул, что “очень хочет выполнить долг народного депутата Украины”.

“Народный депутат выше ненародного мэра”, - отметил А.ОМЕЛЬЧЕНКО.

Относительно того, кого он поддержит на выборах мэра, А.ОМЕЛЬЧЕНКО сказал: ”Женщину”. По его словам, он на протяжении многих последних лет уговаривал Юлию ТИМОШЕНКО баллотироваться на должность Киевского городского председателя, поскольку убежден, что именно она нужна киевлянам.

“Она взяла бы все те голоса, что мы получили вместе”, - сказал А.ОМЕЛЬЧЕНКО.

По его словам, ему также нравятся как возможные кандидаты на пост мэра Киева Вячеслав КИРИЛЕНКО, Николай КАТЕРИНЧУК, Юрий ЛУЦЕНКО, Виталий КЛИЧКО, Михаил ПОЖИВАНОВ, Анатолий КОВАЛЕНКО. В то же время он отметил, что можно назвать еще десяток таких симпатичных людей, но всех их нужно готовить к этой должности. А.Омельченко также выразил убежденность, что сейчас необходимо “создать единую команду и избрать одного лидера”.