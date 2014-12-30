Порошенко считает визит Лукашенко в Киев своевременным, важным и символичным
20:33, 30 декабря 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко считает визит президента Беларуси Александра Лукашенко, который прибудет в Украину в воскресенье, своевременным, важным и символичным.
Порошенко рассказал Назарбаеву о визите Лукашенко / Фото УНИАН
Об этом глава государства сказал во время телефонного разговора с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, состоявшейся в пятницу вечером, сообщает президентская пресс-служба.
Как сообщал УНИАН, Порошенко пригласил Назарбаева посетить с визитом Украину в понедельник.
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