Порошенко считает визит Лукашенко в Киев своевременным, важным и символичным

20:33, 30 декабря 2014
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко считает визит президента Беларуси Александра Лукашенко, который прибудет в Украину в воскресенье, своевременным, важным и символичным.

Порошенко рассказал Назарбаеву о визите Лукашенко

Об этом глава государства сказал во время телефонного разговора с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, состоявшейся в пятницу вечером, сообщает президентская пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, Порошенко пригласил Назарбаева посетить с визитом Украину в понедельник.

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