Яценюк: кредиты мы получали не "за красивые глаза" и "хороший английский"

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк уверен, что Украина получит очередной транш кредита от Международного валютного фонда.

Об этом он сказал в ходе итоговой пресс-конференции.

"Все предыдущие два транша мы получали не за красивые глаза и не за хороший английский, а мы получали за четкое выполнение каждого критерия, который был прописан в Меморандуме Украины с Международным валютным фондом", - сказал Яценюк.

"Это ответ на вопрос: "Так реформы проводили?" Если бы не проводили, фигуру бы из трех пальцев дали, а не 9 миллиардов долларов", - сказал премьер.

Также Яценюк сообщил, что Украина получила от международных финансовых организаций в 2014 году 9 млрд долларов кредитов, а вынуждена была отдать 14 млрд. "Вот такой бизнес", - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, миссия МВФ приедет в Украину для переговоров с властями 8 января. Предыдущая миссия уехала из Киева в декабре. Миссия МВФ работала в Украине с новым составом правительства по приглашению премьер-министра Арсения Яценюка и министра финансов Натальи Яресько. Основной задачей миссии было оценить текущую экономическую ситуацию в Украине, а также оценить основные макроэкономические параметры развития Украины в 2015 году, включая проект бюджета на 2015 год и пакет налогового и бюджетного законодательства, которое ляжет в основу проекта бюджета.

Украина со своей стороны предложила МВФ рассмотреть возможность пересмотра программы в сторону увеличения финансирования, которое на текущий момент в общем объеме составляет 17 млрд долл., или изменения графика получения кредитных траншей с тем, чтобы первый транш в 2015 году составил до 5 млрд долл. вместо ранее ожидаемых 2,7 млрд долл.

Украина и МВФ согласовали программу сотрудничества в апреле текущего года. Украина уже получила два кредитных транша – в мае и сентябре – общим объемом 4,6 млрд долл.