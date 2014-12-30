Яценюк пожелал россиянам не страдать от имперской политики режима

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

Яценюк отметил, что "при всех невероятно не напряженных, а ужасных двусторонних отношениях, которые есть между Украиной и северным соседом, я не желаю успеха Кремлю".

Читайте такжеРоссия никогда не выполняет двусторонних соглашений и вскоре выйдет из перечня основных партнеров Украины - Яценюк"Но хотел бы, чтобы россияне и российский народ не страдали от имперской политики сегодняшнего российского режима", - сказал премьер.

Он добавил, что вследствие того, что "Путин послал свою армию в Украину", на Донетчине и Луганщине "шахт нет, работы нет, зарплаты нет, пенсии нет, инфраструктура уничтожена". "Пять тысяч людей лежит на России, пять тысяч убитых людей", - сказал Яценюк.