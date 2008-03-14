Бойко утверждает, что РосУкрЭнерго оставили на украинском рынке

Компания-экспортер среднеазиатского газа "Росукрэнерго" останется поставщиком газа в Украину до конца 2008 года. Об этом заявил экс-министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко.

"В согласованном в четверг проекте соглашения "Росукрэнерго" фигурирует как поставщик газа до конца 2008 года", - сказал Бойко на пресс- конференции в Москве.

По его словам, сообщает Вести.русо ссылкой на ИТАР-ТАСС, компания останется поставщиком, поскольку это было прописано в ранее заключенных долгосрочных контрактах.

"Газпром" и "Нафтогаз Украины" объявили в четверг о подписании соглашения об условиях поставок газа в Украину в этом году. Согласно договоренности, с марта до конца 2008 г в Украину будет поставлено 49,8 миллиарда кубометров среднеазиатского газа по 179,5 доллара за тысячу кубометров. При этом украинский "Нафтогаз" будет покупать это топливо на границе России и Украины.

Однако, компании не сообщают, кто будет продавать этот газ "Нафтогазу" - "Газпром", "Росукрэнерго" или какое-либо совместное предприятие. Накануне источник, близкий к "Росукрэнерго", сообщил, что пока компания осуществляет поставки газа на Украину в обычном режиме. По словам собеседника агентства, решение о дальнейшей роли RosUkrEnergo будет объявлено, скорее всего, на следующей неделе.

Бойко отметил, что он называет подписанное соглашение проектом, поскольку оно должно быть одобрено руководством Украины.