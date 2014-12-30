Президент подписал закон, позволяющий генпрокурору назначать прокуроров и замов без стажа работы

Об этом сообщает сайт Верховной Рады.

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Отмечается, что закон было возвращен с подписью президента сегодня, 30 декабря.

Как сообщал УНИАН, 28 декабря Верховная Рада приняла закон о внесении изменения в ст. 46 закона «О прокуратуре» (относительно условий для привлечения специалистов) (№1605).